В Екатеринбурге продолжают появляться нелегальные рекламные щиты Грудинина

В Екатеринбурге активисты общественного движения "Гражданский патруль" насчитали уже 13 нелегальных щитов с агитацией кандидата в президенты Павла Грудинина, сообщили Накануне.RU общественники движения.

"Гражданский патруль" провел тщательную проверку всех рекламных конструкций, используемых для предвыборной агитации всеми кандидатами в президенты. В ходе масштабного рейда общественники обнаружили ещё 11 нелегальных билбордов Павла Грудинина. Напомним, что неделю назад активисты сообщили о двух незаконных щитах – на Челюскинцев и Луначарского.

По словам главы общественного движения Романа Тихонова, проверку прошли рекламные щиты всех кандидатов, включая Владимира Путина, Ксению Собчак и Владимира Жириновского. Нелегальными оказались только плакаты Павла Грудинина.

"Согласно сайту госзакупок, демонтаж одного такого щита обходится бюджету в 22 тыс. рублей. Исходя из этой цифры, на ликвидацию "грудининских щитов" бюджету региона предстоит потратить около 300 тыс. рублей", - уточнил Роман Тихонов.

Депутата гордумы от КПРФ Эдуарда Мансурова удивляет, что о нарушениях заговорили только сейчас. По его словам, рекламные билборды установлены уже более 15 лет.

"Удивительно, что какие-то нарушения в порядке этих объектов возникают только сейчас, во время президентской компании. Я лично помню щит, который находится на Челюскинцев, он стоял там с 2000-х годов, то есть минимум лет 15 прошло. Скорее всего, процесс оформления щитов проходит, может быть, с неполным соблюдением законодательства, что подсаживает на этот крючок владельцев щитов и, таким образом, предоставляет возможность заинтересованной стороне в любой момент воспользоваться этим ресурсом", - говорит Эдуард Мансуров.