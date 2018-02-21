ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей в Малом Драматическом театре в Петербурге

В Санкт-Петербурге ФСБ раскрыла хищение не менее 45 миллионов рублей, выделенных на проектирование новой сцены Академического Малого Драматического театра – Театра Европы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как передает РИА Новости, по делу уже задержаны несколько человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, чтосумма ущерба по уголовному делу о хищениях в "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, выросла с 68 млн до 133 млн рублей.