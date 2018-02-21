Южноуральские полицейские спасли людей из горящего дома

На Южном Урале сотрудники полиции спасли от гибели в пожаре мужчину и женщину.

Инцидент произошел накануне вечером в Увельском в одном из домов на улице Стадионной, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Участковый уполномоченный Виктор Екимов и оперативник отделения уголовного розыска Петр Коломейцев увидели дым и незамедлительно бросились к дому, стуча в ворота и окна.

"Через некоторое время дверь открыл мужчина. Он пояснил, что в задымленном доме осталась спящая хозяйка. Виктор Екимов зашел внутрь заполненного дымом помещения и при помощи фонаря сумел найти женщину. Разбудив хозяйку, он помог ей выбраться наружу", - добавили в полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. Очаг возгорания, который находился в пристроенной к дому бане, был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС.