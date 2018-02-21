Украина отказалась обменивать россиянина Агеева

Украина отказала России в обмене россиянина Виктора Агеева, осужденного 26 января на 10 лет лишения свободы. Об этом сказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на телеканале "112 Украина".

По его словам, военная прокуратура не указала в обвинительном акте о причастности Агеева к Вооруженным силам России, поскольку Минобороны России на запрос Генпрокуратуры Украины сообщило об увольнении его с воинской службы.

Напомним, 26 января Агеева украинский суд признал виновным в "терроризме" за участие в боевых действиях на стороне ЛНР, а также в "незаконном" хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее его адвокат Виктор Чевгуз заявлял, что Агеева могут обменять на одного из украинцев, находящихся в заключении в России.

Как сообщало Накануне.RU, Агеев был пленен 24 июня 2017 года в результате столкновения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса ЛНР.