Бабушкина подтвердила претензии прокуратуры к трем депутатам, но наказывать их не намерена

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина сегодня рассказала, что в областной парламент действительно поступило представление от прокуратуры в части искажения некоторыми депутатами обязательных сведений, подлежащих декларированию.

Однако в заксобрании не считают, что нарушения были существенными, и, по словам спикера Бабушкиной, каких-либо радикальных мер по отношению к "провинившимся" принято не будет, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, речь идет про Армена Карапетяна (в свое время уже оскандалился ездой в нетрезвом виде), Андрея Жуковского и Алексея Коробейникова. Однако их фамилии председатель ЗакСО сама озвучивать не стала.