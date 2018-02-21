В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о бойне на Депутатской

В Свердловском областном суде 21 февраля стартовал процесс рассмотрения дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Всего по основному делу привлечено 19 человек. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, присутствуют также представители потерпевшего Олега Шишова и семья Дутовых. Суд устанавливает личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Дмитрий Пестриков - предполагаемый "главарь" банды. Проживал без регистрации в городе, была уже одна судимость. Потерпевшие - Алексей Дутов, Александр Дутов, еще один Александр Дутов и Олег Шишов, но его в зале нет.

Напомним, дело о массовых беспорядках на Депутатской было передано в суд в конце января этого года. Всего к уголовной ответственности привлечено 22 человека, которые были допрошены в качестве подозреваемых или обвиняемых (19 фигурантов - по основному делу).

Недавно по этой громкой истории был вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Екатеринбурга Руслана Оглы - он получил более пяти лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда.