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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о бойне на Депутатской
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Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловском областном суде 21 февраля стартовал процесс рассмотрения дела о массовых беспорядках на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Всего по основному делу привлечено 19 человек. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, присутствуют также представители потерпевшего Олега Шишова и семья Дутовых. Суд устанавливает личность всех 19 обвиняемых. В основном это студенты, работают менеджерами, продавцами, имеют судимость.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пестриков - предполагаемый "главарь" банды. Проживал без регистрации в городе, была уже одна судимость. Потерпевшие - Алексей Дутов, Александр Дутов, еще один Александр Дутов и Олег Шишов, но его в зале нет.

Напомним, дело о массовых беспорядках на Депутатской было передано в суд в конце января этого года. Всего к уголовной ответственности привлечено 22 человека, которые были допрошены в качестве подозреваемых или обвиняемых (19 фигурантов - по основному делу).

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Недавно по этой громкой истории был вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Екатеринбурга Руслана Оглы - он получил более пяти лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда.

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

Беспорядки на Депутатской, подозреваемые, суд(2018)|Фото: Накануне.RU



Развитие сюжета: Ранее 21.02.2018 11:07 Мск
"Должно быть слышно, как все убежали": в суде по делу о бойне на Депутатской "цыган Дима" потребовал аудио и видео

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21.02.2018 10:04 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
12:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.02.2018 11:20 Мск
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Ранее 29.01.2018 15:34 Мск
В Екатеринбурге вынесен приговор одному из участников массовых беспорядков на Депутатской

Ранее 26.01.2018 10:52 Мск
Дело о массовых беспорядках на Депутатской в Екатеринбурге передано в суд

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Прокуратура запросила 4 года колонии для организатора массовых беспорядков на Депутатской в Екатеринбурге

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Ранее 15.12.2017 13:00 Мск
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Ранее 11.10.2017 15:45 Мск
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Ранее 16.09.2016 20:42 Мск
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В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о бойне на Депутатской
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