Ученые из России смоделировали уничтожение астероида ядерным взрывом

Ученые из России рассчитали и смоделировали возможность уничтожения астероида ядерным взрывом, говорится в исследовании, опубликованном в "Журнале экспериментальной и теоретической физики".

В исследовании принимали участие сотрудники МФТИ, Института космических исследований РАН, Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ и Троицкого института инновационных и термоядерных исследований. По их методике можно определить критерии взрыва космических тел с помощью лазерного воздействия на их миниатюрные копии.

Для того чтобы определить это, физики создали небольшие макеты с плотностью и прочностными характеристиками астероида. За основу они брали Челябинский метеорит, который упал на землю в 2013 году. Ученые выяснили, что он представляет собой типичный хондрит.

Сами эксперименты проводились в вакуумных камерах. Метеориты уничтожали с помощью лазерных установок "Искра-5", "Луч", "Сатурн".

В конце эксперимента физики смогли смоделировать воздействие ядерного взрыва на настоящий астероид. Его мощность оценивалась в шесть мегатонн, передает Life.ru.

Ранее доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что жителям Земли необходимо приступить к созданию противоастероидного оружия.