Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией

Федерация хоккея России объявила состав мужской сборной на матч 1/4 финала зимней Олимпиады-2018 против команды Норвегии. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком выставил следующие сочетания игроков:

Вратари: Кошечкин (Сорокин).

Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;

Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;

Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;

Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.

Четвертьфинал Россия - Норвегия состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. Победитель этого матча в полуфинале встретится со сборной Чехии.

Напомним, в предыдущей игре на Олимпиаде российские хоккеисты разгромили сборную США.