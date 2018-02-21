Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией

Федерация хоккея России объявила состав мужской сборной на матч 1/4 финала зимней Олимпиады-2018 против команды Норвегии. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ФХР.
Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком выставил следующие сочетания игроков:
Вратари: Кошечкин (Сорокин).
Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;
Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;
Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;
Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.
Четвертьфинал Россия - Норвегия состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. Победитель этого матча в полуфинале встретится со сборной Чехии.
Напомним, в предыдущей игре на Олимпиаде российские хоккеисты разгромили сборную США.