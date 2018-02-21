Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Кто еще на новенького? Что происходит с агитацией на федеральных каналах Общественность продолжают пугать Павлом Грудининым. Дмитрий Киселев на ВГТРК предрек развал КПРФ в случае, если Зюганов не отречется от директора "Совхоза имени Ленина". Собчак почувствовала потребность устроить единственное свое турне по регионам именно "красного пояса". Жириновский вместо агитации за себя агитирует против Грудинина. Ловким движением рук обязательный информационный жанр – обзор президентских выборов в СМИ – превратился в агитацию против одного кандидата.
21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.02.2018 09:43 Мск (11:43 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией
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сборная России по хоккею, олимпийские атлеты из России (2018) | Фото: twitter.com

Федерация хоккея России объявила состав мужской сборной на матч 1/4 финала зимней Олимпиады-2018 против команды Норвегии. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком выставил следующие сочетания игроков:

Вратари: Кошечкин (Сорокин).

Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Андронов (А) - Калинин;

Нестеров - Киселевич, Гусев - Дацюк (К) - Капризов;

Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов;

Яковлев, Телегин - Каблуков - Григоренко, Мозякин.

Четвертьфинал Россия - Норвегия состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 10.40 по московскому времени. Победитель этого матча в полуфинале встретится со сборной Чехии.

Напомним, в предыдущей игре на Олимпиаде российские хоккеисты разгромили сборную США.

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21.02.2018 09:43 Мск | Южная Корея | информационная служба Накануне.RU
11:43 Екб


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Объявлен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией
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