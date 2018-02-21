Самоубийством в ВСУ еженедельно кончают до трех военных, - военный прокурор Украины

Заместитель генерального прокурора и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащие ВСУ совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю. Об этом он сказал на телеканале "112 Украина".

При этом он подчеркнул, что в данной статистике не учитываются самоубийства бывших военных, участвовавших в войне против Донбасса.

По его словам, около 80% участников войны имеют психические расстройства и нуждаются в реабилитации.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в октябре Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ и других военизированных формирований превысили с 2014 года 10 тыс. военнослужащих.