В Подмосковье горел фарфоровый завод, поставлявший продукцию к царскому двору

В Подмосковье ликвидирован пожар на фабрике фарфора.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, сегодня рано утром поступил сигнал о пожаре в поселке Вербилки Талдомского муниципального района. На место в срочном порядке выехала оперативная группа Талдомского пожарно-спасательного гарнизона.

Открытое горение было ликвидировано в 6 часов 5 минут. Для этого привлекались 12 единиц техники и 36 человек личного состава. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

По данным СМИ, в поселке загорелось здание фарфорового завода, действующего с 1754 года. Продукция фабрики поставлялась к царскому двору, а сам завод был одним из наиболее известных в России.