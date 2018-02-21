В Кургане депутат гордумы лишился мандата, чтобы занять кресло заместителя сити-менеджера

Депутаты Курганской городской думы на очередном заседании досрочно прекратили полномочия парламентария от "Единой России" Романа Сергеечева, передает корреспондент Накануне.RU.

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Бывший народный избранник займет кресло заместителя главы администрации Кургана и возглавит департамент развития городского хозяйства - депутаты сегодня также согласовали кандидатуру Сергеечева на этот пост. Ранее эту должность занимал Андрей Нелюбин.

Сергеечев был депутатом с 2016 года, а на новом посту пообещал оправдать оказанное доверие.