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политика ;  | комментариев: 4
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На Среднем Урале накануне Дня защитника Отечества увековечили память майора МВД, героически погибшего в Чечне
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Ревда, мемориальная доска (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В уральском городе Ревда накануне Дня защитника Отечества в честь майора МВД Андрея Козырина, получившего множественные не совместимые с жизнью осколочные ранения на Северном Кавказе, в торжественной обстановке открыли мемориальную доску. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, в памятном мероприятии приняли участие личный состав и ветераны райотдела, в котором он служил, а также мать погибшего офицера Лариса Крапивина, представитель Общественного совета Владимир Белоглазов, председатель местной думы Андрей Мокрецов, заместитель главы администрации округа Евгения Войт и глава Комитета солдатских матерей Галина Ржавитина. Мемориальная доска установлена на здании по улице Карла Либкнехта, 2, где ранее размещалась школа №6, в которой учился герой.

"8 января 2001 года майор Козырин, находясь в служебной командировке на территории города Грозный Чеченской республики, вместе с двумя товарищами осуществлял прикрытие инженерно-саперного отделения военной комендатуры, проводившего разминирование улиц Грозного. Андрей Юрьевич шел впереди группы с целью выявления замаскированных мин и растяжек и неожиданно увидел фугас, тут же подал знак коллегам "Всем назад", а сам укрыться не успел. В этот момент произошел радиоуправляемый подрыв снаряда. Одновременно с этим саперы подверглись обстрелу боевиков. В результате майор Козырин получил тяжелые травмы, ему ампутировали обе ноги. Врачи целый месяц боролись за его жизнь, но, к сожалению, добиться успеха в этом вопросе им не удалось. 9 февраля на 31-м году жизни в московском госпитале он скончался", - рассказал полковник Горелых.

"Мы всегда будем помнить нашего боевого товарища, воспитывать на его примере молодое поколение стражей правопорядка", - подчеркнул в своем выступлении врио начальника МО МВД "Ревдинский" подполковник полиции Станислав Галкин.

Ревда, мемориальная доска(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"Мой друг практический каждый день со своей саперной группой отправлялся на опасные задания, с которых мог не вернуться. За все время нахождения в СКР он обезвредил сотни взрывных устройств, чем спас множество жизней. Один раз Андрею с отрядом руководство поставило задачу разминировать важный стратегический объект, в котором находились урановые стержни, ранее привезенные туда боевиками. Осознавая степень риска, Андрей выполнил поставленную перед ним задачу, но при этом получил высокую дозу облучения. А 19 декабря 2000 года, за две недели до смертельного ранения, Козырин с коллегами остановил грузовик "Урал", начиненный тремя тоннами различной взрывчатки. За рулем машины находилась террористка смертница. Она планировала протаранить ворота районного отдела милиции и взорвать транспортное средство. Андрею удалось обезвредить механизм взрывателя, когда на таймере оставались буквально секунды. Благодаря профессионализму ему удалось тогда спасти порядка 500 человек, в том числе и мою жизнь", - отметил сослуживец героя Юрий Куксин.

Как рассказал полковник Горелых, указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, майор милиции Андрей Козырин награжден орденом Мужества (посмертно). Приказом МВД России от 26 апреля 2005 года он навечно зачислен в списки личного состава органов внутренних дел Свердловской области.

Инициатива установить памятную доску принадлежит Совету ветеранов и Комитету солдатских матерей.

"Мы добивались этого целых три года и вот мэрия дала добро. С финансированием и изготовлением таблички помог областной Фонд поддержки ветеранов правоохранительных органов", - добавил председатель Совета Рафик Мухаматуллин.

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21.02.2018 09:10 Мск | Ревда | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб


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На Среднем Урале накануне Дня защитника Отечества увековечили память майора МВД, героически погибшего в Чечне
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