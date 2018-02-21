Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал девятую бронзовую медаль для команды России на Играх-2018 в Пхенчхане в турнире по ски-кроссу.

Золотую медаль завоевал канадец Брэди Леман, серебряную - швейцарец Марк Бишофбергер, сообщает официальный сайт Игр.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России сейчас 12 медалей – три серебряные и девять бронзовых.