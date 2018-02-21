На Южном Урале местный водоканал из-за убытков перестал оказывать услуги водоотведения в жилых домах

Троицкая прокуратура проверила информацию жителей поселка Гончарка о том, что им не предоставляют услуги по водоотведению - 9 многоквартирных жилых домов и расположенный рядом детский сад подключены к водоснабжению, а вот водоотведения нет.

Установлено, что канализование стоков указанных объектов осуществляется по локальной системе водоотведения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Троицкий водоканал водоотведение" до августа прошлого года признавал свою обязанность по вывозу жидких отходов указанных домов и детского сада и плату за вывоз рассчитывал исходя из норматива водоотведения, однако данную деятельность пришлось прекратить из-за возникших убытков.

В результате в Гончарке возникли перебои с вывозом стоков из выгребных ям, поскольку значительно возросла стоимость вывоза стоков - это поставило под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Сейчас услуги водоотведения будут добиваться через суд.