18 пермяков судят за подделку банковских гарантий на 23,4 миллиона

Ушло в суд дело 30-летнего пермяка и 17 его сообщников, которым вменяют подделку банковских гарантий на 23 млн 400 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По данным следствия, пермяк собрал вокруг себя 17 земляков, которые решили обворовывать компании и бизнесменов. Для этого они создали офис: колл-центр, юридический и кадровый отделы, бухгалтерию, отдел развития, службу безопасности и другие.

В июле 2012 – ноябре 2013 гг. мошенники, действуя от имени 34 различных банковских учреждений, изготавливали поддельные банковские гарантии. После они реализовывали их различным организациям и фирмам под видом требований обеспечения исполнения государственного и муниципального контракта. 360 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей пострадали минимум на 23 млн 400 тыс. руб. Дело рассмотрит Свердловский районный суд.