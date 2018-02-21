Елизавета II арендовала участок в центре Киева на 49 лет

Королева Великобритании Елизавета II арендовала почти одну шестую гектара земли в центре Киева. Об этом говорится в постановлении киевского городского совета.

"Ее Королевскому Величеству и правительнице Канады передается в аренду на 49 лет земельный участок площадью 0,1622 га на улице Костельной, 13-а, в Шевченковском районе города Киева в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество", - сообщается в решении.

Отмечается, что аренда участка земли в месяц составит 568 тысяч гривен (приблизительно 1,2 млн рублей). Представителям королевы предстоит в течение месяца передать необходимые документы местной администрации.

В ноябре прошлого года после выхода Paradise Papers сообщалось, что британская королева инвестировала порядка £10 млн ($13 млн) в оффшоры.