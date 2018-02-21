Житель Зауралья решил официально умереть, чтобы не платить банку кредиты

Житель Зауралья решил инсценировать свою смерть для того, чтобы не выплачивать кредиты банкам. Для этого 27 апреля прошлого года он отправился на рыбалку, с которой не вернулся - злоумышленник спрятался от всех, а полицейские до февраля этого года вели розыск якобы пропавшего мужчины.

Через два дня после его исчезновения в ходе поисковых мероприятий в реке Тобол были найдены куртка, шапка, удочка и насос, принадлежавшие пропавшему, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Родственники разыскиваемого обратились в суд для признания его умершим и получили 30 ноября прошлого года свидетельство о его смерти.

Гражданская жена пропавшего неоднократно обращалась с жалобами в прокуратуру района, полицию и следственный комитет по факту непринятие сотрудниками уголовного розыска должных мер к розыску и требовала возбудить уголовное дело по статье "убийство".

Позже полицейские установили, что у пропавшего имеются кредиты в банках Кургана на общую сумму более 2 млн рублей. Выяснилось также, что злоумышленник застраховал свою жизнь и здоровье в "Росгосстрахе" - в случае его смерти родственники бы получили 1 млн 692 тыс. рублей.

1 февраля мужчина был обнаружен в селе Лесниково возле дома своей сожительницы. Следственными органами с согласия прокуратуры Кетовского района в отношении злоумышленника и его помощницы возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере".