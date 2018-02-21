Житель Зауралья решил официально умереть, чтобы не платить банку кредиты

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
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от издателя  |  комментариев: 7


Кто еще на новенького? Что происходит с агитацией на федеральных каналах Общественность продолжают пугать Павлом Грудининым. Дмитрий Киселев на ВГТРК предрек развал КПРФ в случае, если Зюганов не отречется от директора "Совхоза имени Ленина". Собчак почувствовала потребность устроить единственное свое турне по регионам именно "красного пояса". Жириновский вместо агитации за себя агитирует против Грудинина. Ловким движением рук обязательный информационный жанр – обзор президентских выборов в СМИ – превратился в агитацию против одного кандидата.
21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Житель Зауралья решил официально умереть, чтобы не платить банку кредиты
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прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Житель Зауралья решил инсценировать свою смерть для того, чтобы не выплачивать кредиты банкам. Для этого 27 апреля прошлого года он отправился на рыбалку, с которой не вернулся - злоумышленник спрятался от всех, а полицейские до февраля этого года вели розыск якобы пропавшего мужчины.
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Через два дня после его исчезновения в ходе поисковых мероприятий в реке Тобол были найдены куртка, шапка, удочка и насос, принадлежавшие пропавшему, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Родственники разыскиваемого обратились в суд для признания его умершим и получили 30 ноября прошлого года свидетельство о его смерти.
Гражданская жена пропавшего неоднократно обращалась с жалобами в прокуратуру района, полицию и следственный комитет по факту непринятие сотрудниками уголовного розыска должных мер к розыску и требовала возбудить уголовное дело по статье "убийство".

Позже полицейские установили, что у пропавшего имеются кредиты в банках Кургана на общую сумму более 2 млн рублей. Выяснилось также, что злоумышленник застраховал свою жизнь и здоровье в "Росгосстрахе" - в случае его смерти родственники бы получили 1 млн 692 тыс. рублей.

1 февраля мужчина был обнаружен в селе Лесниково возле дома своей сожительницы. Следственными органами с согласия прокуратуры Кетовского района в отношении злоумышленника и его помощницы возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере".

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21.02.2018 08:42 Мск | Михаил Белокрылов
10:42 Екб


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Житель Зауралья решил официально умереть, чтобы не платить банку кредиты
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