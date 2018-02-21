"Урал" вышел в финал Кубка ФНЛ на Кипре

Екатеринбургский "Урал" вышел в финал Кубка ФНЛ, который проходит в эти дни на Кипре. Как передает корреспондент Накануне.RU, вечером 20 февраля подопечные Александра Тарханова в полуфинале турнира встречались с ярославским "Шинником" и уверенно победили со счетом 2:0.

В составе уральцев отличились Алексей Евсеев и вышедший на замену новичок команды Отман Эль-Кабир. Стоит отметить, что встречу "Урал" доигрывал в меньшинстве - во втором тайме за вторую желтую карточку был удален Петрус Бумаль.

Соперниками екатеринбургской команды в финале Кубка станут футболисты "Луча-Энергии" из Владивостока. Решающий матч состоится 23 февраля.

Напомним, что "Урал" является двукратным обладателем Кубка ФНЛ.