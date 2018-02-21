Старинную усадьбу в центре Екатеринбурга выставили на торги

Фонд имущества Свердловской области объявил аукцион по продаже Усадебного дома в стиле классицизма, расположенного на улице Розы Люксенбург, 62 в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте Мингосимущества региона сообщается, что нежилое здание занимает площадь в 496,3 кв.м. Оно построено в 1906 году и является историческим памятником. В настоящее время износ здания оценивается на 41-60%. Использовать казенное учреждение возможно только после капитального ремонта.

Победителю аукциона придется заплатить не менее 13 млн руб. за культурное наследие.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта, а торги пройдут 20 марта в 9.00 (мск).