Дерипаска готов запустить "русскую рулетку" для выкупа доли Потанина в "Норникеле"

Олег Дерипаска готов к запуску "русской рулетки" - механизма выкупа акций Владимира Потанина в ГМК "Норильский никель". UC Rusal намерена выкупить долю Владимира Потанина в "Норникеле" (30,3%) в диапазоне $25–32 за ADR ($10,8–13,9 млрд) или продать свою долю (27,8%) в компании из оценки выше $32 за ADR (более $14,1 млрд), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Русская рулетка" будет запущена, если Высокий суд Лондона примет сторону Дерипаски и решит, что продажа компанией Crispian Романа Абрамовича акций "Норникеля" Владимиру Потанину нарушает акционерное соглашение.

Согласно договоренностям основных акционеров о "русской рулетке", один из них — Потанин или Дерипаска — может предложить другому выкупить его долю по средневзвешенной цене за полгода с премией 20%. Другой мог либо принять оферту, либо сам выкупить долю партнера за ту же цену, либо назвать более высокую цену за свой пакет. Инициатор рулетки в ответ может либо выкупить пакет партнера по новой цене, либо предъявить свой пакет к выкупу. Отказ от "русской рулетки" трактуется как нарушение акционерного соглашения, и пакет "нарушителя" выкупается второй стороной по цене $1 за акцию (в ADR десять акций).



