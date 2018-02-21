В Забайкалье организатор группы "черных риэлторов" получил пожизненное

Забайкальский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Борисенко, которому вменяется подстрекательство к убийству свидетеля по его уголовному делу, убийство из корыстных побуждений организованной группой с целью завладения квартирой, а также хищение большегрузной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Кроме Борисенко на скамье подсудимых еще пятеро, они обвиняются в хищении большегрузной техники.

Борисенко также выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Остальные подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы: Владимир Колобов к девятнадцати годам, Кирилл Волков - к двенадцати, Сергей Федореев - к одиннадцати, Роман Ноздрин - к трем с половиной годам и Константин Банщиков - к трем годам. Всем им суд назначил отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Ноздрин и Банщиков были взяты под стражу в зале суда, поскольку до оглашения приговора находились под подпиской о невыезде.

Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам обвинения, остальных подсудимых суд присяжных также признал виновными.

Это уголовное дело рассматривается судом присяжных во второй раз, в ином составе и другим председательствующим судьей, поскольку в октябре 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор Забайкальского краевого суда и передала уголовное дело в отношении Борисенко и пятерых подсудимых в тот же суд на новое разбирательство в ином составе.

В ходе рассмотрения Борисенко свою вину так и не признал.

По данным следствия, организованная преступная группа была создана в июне 2009 года освободившимся из мест лишения свободы Борисенко для хищения чужого имущества. В ее состав вошли трое его знакомых, а также двое служащих управления Росреестра по Забайкальскому краю, паспортистка администрации поселка Могзон, которая обеспечивала незаконное снятие жильцов с регистрационного учета без их участия и другие участники.

В январе на Среднем Урале были осуждены члены банды "черных риелторов". В зависимости от роли каждого члены банды получили сроки от четырех до девяти лет колонии общего режима.