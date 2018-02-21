В Забайкалье организатор группы "черных риэлторов" получил пожизненное

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Кто еще на новенького? Что происходит с агитацией на федеральных каналах Общественность продолжают пугать Павлом Грудининым. Дмитрий Киселев на ВГТРК предрек развал КПРФ в случае, если Зюганов не отречется от директора "Совхоза имени Ленина". Собчак почувствовала потребность устроить единственное свое турне по регионам именно "красного пояса". Жириновский вместо агитации за себя агитирует против Грудинина. Ловким движением рук обязательный информационный жанр – обзор президентских выборов в СМИ – превратился в агитацию против одного кандидата.
21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.02.2018 08:28 Мск (10:28 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
В Забайкалье организатор группы "черных риэлторов" получил пожизненное
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суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

Забайкальский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Борисенко, которому вменяется подстрекательство к убийству свидетеля по его уголовному делу, убийство из корыстных побуждений организованной группой с целью завладения квартирой, а также хищение большегрузной техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.
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Кроме Борисенко на скамье подсудимых еще пятеро, они обвиняются в хищении большегрузной техники.

Борисенко также выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Остальные подсудимые приговорены к различным срокам лишения свободы: Владимир Колобов к девятнадцати годам, Кирилл Волков - к двенадцати, Сергей Федореев - к одиннадцати, Роман Ноздрин - к трем с половиной годам и Константин Банщиков - к трем годам. Всем им суд назначил отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Ноздрин и Банщиков были взяты под стражу в зале суда, поскольку до оглашения приговора находились под подпиской о невыезде.

Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам обвинения, остальных подсудимых суд присяжных также признал виновными.

Это уголовное дело рассматривается судом присяжных во второй раз, в ином составе и другим председательствующим судьей, поскольку в октябре 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор Забайкальского краевого суда и передала уголовное дело в отношении Борисенко и пятерых подсудимых в тот же суд на новое разбирательство в ином составе.

В ходе рассмотрения Борисенко свою вину так и не признал.

По данным следствия, организованная преступная группа была создана в июне 2009 года освободившимся из мест лишения свободы Борисенко для хищения чужого имущества. В ее состав вошли трое его знакомых, а также двое служащих управления Росреестра по Забайкальскому краю, паспортистка администрации поселка Могзон, которая обеспечивала незаконное снятие жильцов с регистрационного учета без их участия и другие участники.

В январе на Среднем Урале были осуждены члены банды "черных риелторов". В зависимости от роли каждого члены банды получили сроки от четырех до девяти лет колонии общего режима.

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21.02.2018 08:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:28 Екб


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В Забайкалье организатор группы "черных риэлторов" получил пожизненное
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