СМИ: Ананьевы сняли со своих счетов в "Возрождении" 4,5 млрд

После ввода временной администрации в "Промсвязьбанк" его ключевые собственники, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, якобы сняли со своих счетов в банке "Возрождение" 4,5 млрд руб. наличными, деньги были выведены перед Новым годом, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Источники издания указывают, что деньги были получены в долларах и евро. Банкноты вывозили в "тележках" из банка "Возрождение". Все собеседники сходятся во мнении, что такая операция требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ.

Алексей Ананьев передал “Ъ” через своего представителя, что эта информация — "полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла". Связаться с Дмитрием Ананьевым не удалось.

Братья Ананьевы владели в "Промсвязьбанке" 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 г. и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В "Возрождении" Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не более 10% на каждого в связи с ситуацией в "Промсвязьбанке". Они также получили предписание выйти из капитала "Возрождения" в течение трех месяцев, сделка должна состояться в ближайшее время.