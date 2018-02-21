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21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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"Нет концепции": архитекторы раскритиковали "референдумные" проекты благоустройства набережной Исети и Зеленой рощи
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Проект благоустройства набережной Исети (2018) | Фото: екатеринбург.рф

Велосипедно-пешеходные мосты вдоль набережной Исети, насыпные острова со спортивными площадками, игровые зоны на бывшем кладбище - идеи благоустройства общественных территорий обсудили с горожанами. Общественники и архитекторы раскритиковали варианты модернизации набережной и парка Зеленая роща за отсутствие концепции и стремление "закатать природу в асфальт", одобрив при этом проект сквера за Оперным театром, передает корреспондент Накануне.RU.

Обсуждение проектов, отобранных для рейтингового голосования 18 марта (это якобы должно заменить совмещение выборов президента с референдумом по какому-либо значимому для региона вопросу), прошло 20 февраля в Уральском центре дизайна. Количество неравнодушных горожан, студентов, архитекторов, общественников и журналистов не оправдало ожидания организаторов: треть зала пустовала.

С конца января муниципальная общественная комиссия собирала предложения по благоустройству четырех зон: набережной Исети от Малышева до Куйбышева и от Куйбышева до ЦПКиО, парка Зеленая роща и сквера у Оперного театра. Вчера архитекторы представили свое видение этих общественных пространств.

Общественные слушания благоустройство Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Представитель архитектурного бюро "ОСА" Алена Маркова рассказала о первых двух проектах -благоустройстве набережной Исети. По задумке авторов концепции, по набережной от Малышева до ЦПКиО появится непрерывный вело-пешеходный маршрут. Для этой цели будут созданы дополнительные мосты.

Проект благоустройства набережной Исети(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Проект благоустройства набережной Исети(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Эту идею раскритиковал бывший главный архитектор Екатеринбурга, а ныне глава городского градостроительного совета Михаил Вяткин.

"Для кого это? Это маршрут выходного дня? Чтобы я утром вышел и вечером пришел в ЦПКиО? Или это только для велосипедистов, чтобы они могли проехать к ЦПКиО? На эти мостики нужны огромные деньги при том финансировании, которое отдано на благоустройство набережной. Вы продумали проходы под мостами? Хотя бы на будущее? Это только ради велосипедистов мы начинаем лепить эти маленькие мостики? Мамы с колясками никогда не пойдут с Малышева до ЦПКиО", - заявил архитектор.

Проект благоустройства набережной Исети(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Алена Маркова пояснила, что мамы с колясками смогут проходить маршрут частично.

Горожане также восприняли предложения без энтузиазма. "Вы предлагаете все закатать в асфальт и превратить в городскую среду. Если бы сюда пригласили японцев, они бы сделали из этих мест великолепные сады", - возмутился местный житель.

Проект благоустройства набережной Исети(2018)|Фото: екатеринбург.рф

"Стояла задача минимальными средствами благоустроить набережную, при этом один берег остается зеленым, другой - укрепленным. Один берег, действительно, будет каменным, другой останется природным парком", - пояснила Алена Маркова.

Проект благоустройства набережной Исети(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Архитектор проектного бюро "Архитек" Наталья Черлова представила проект благоустройства Зеленой рощи. У парка сохранятся четыре входа, но по периметру появится береговая трасса "для спортсменов и скандинавской ходьбы" в форме эллипса. Предусмотрено несколько детских площадок, деревянные модули, скамейки, туалеты.

Проект благоустройства Зеленой рощи(2018)|Фото: екатеринбург.рф

"Дискуссионным останется вопрос о закрытии парка на ночь, как делается в дендрарии", - добавила архитектор.

Местная жительница поинтересовалась, учитывали ли авторы проекта то, что раньше на территории Зеленой рощи располагалось кладбище.

"Мы поднимали архивы. В 30-е годы закончены все воспоминания об этом, период рекультивации прошел. В зоне историко-культурного назначения - у монастыря - будет установлена памятная стелла", - ответила Наталья Черлова.

Михаил Вяткин предложил зонировать парк: шумную, спортивно-развлекательную часть спустить вниз, а у монастыря оставить тихую зону.

"Да, можно перегруппироваться", - согласилась архитектор.

Градостроитель Марина Сахарова упрекнула авторов проекта в отсутствии единой концепции. "Хотелось бы видеть идею, которая выражает суть. Хочется увидеть проект с обозначениями охранных зон", - сказала она.

Горожане усомнились в необходимости уличной мебели в парке и посоветовали обратить внимание на экологичные материалы для обустройства дорожек.

Проект благоустройства Зеленой рощи(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Последний проект - сквер у Оперного театра - вызвал меньше всего нареканий. Благоустройство зоны началось еще в 2012 г., за театром появился фонтан и дорожки.

"Это самый профессиональный проект из рассмотренных сегодня", - заметил Михаил Вяткин.

Между тем, архитекторы предложили подробнее обсудить проекты среди профессионаров, а один из присутствующих потребовал снести памятник Свердлову напротив театра.

Проект благоустройства сквера за оперным театром(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Проект благоустройства сквера за оперным театром(2018)|Фото: екатеринбург.рф

"Снос памятников - спорный вопрос и не предмет этого обсуждения", - ответила Наталья Черлова.

Проект благоустройства сквера за оперным театром(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Модератор дискуссии пообещал учесть все предложения и пригласил горожан проголосовать за проекты благоустройства 18 марта.

"На мой взгляд, сами концепции не раскрывают задач. По той же самой набережной до ЦПКиО была поставлена задача включения набережной в структуру города, а когда мы смотрим на презентацию, то видим узенький зеленый тоннельчик с какими-то дорожками вдоль реки. Как город туда может попасть, непонятно. Этот вопрос не до конца раскрыт. Зеленая роща - очень сложная территория, и исторически, и в ландшавтном отношении. Все-таки это мемориальная часть нашего города, монастырская роща, и надо отнестись к ней очень внимательно. На мой взгляд, этот проект пока не дошел до осмысления Зеленой рощи. А вот концепция сквера у Оперного театра - вполне приемлемая", - поделился своим мнением с Накануне.RU кандидат архитектуры, завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры УралГАХА Сергей Санок.

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21.02.2018 08:14 Мск | Екатеринбург | Анна Смирнова
10:14 Екб


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"Нет концепции": архитекторы раскритиковали "референдумные" проекты благоустройства набережной Исети и Зеленой рощи
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