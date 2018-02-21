Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе в одиночном катании на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Как сообщается на официальном сайте Игр, россиянка получила за свое выступление 81,61 балла.

Предыдущий мировой рекорд - 81,06 балла - был также установлен Медведевой на Играх-2018 во время командного турнира фигуристов.

В настоящее время короткая программа на Олимпиаде-2018 еще не завершена: ожидаются выступления нескольких спортсменок - в частности, россиянок Алины Загитовой и Марии Сотсковой.

Как отмечалось ранее, соревнования в женском одиночном катании, которые стартуют в среду, имеет все шансы выиграть одна из двух россиянок - двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка Европы, победительница Финала Гран-при Алина Загитова.