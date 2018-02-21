В Шадринске в аварии пострадал 4-летний мальчик

В Шадринске в аварии пострадал 4-летний ребенок.

ДТП произошло 20 февраля около 15.55 на перекрестке улиц Ленина и Гагарина, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

26-летняя автоледи на "Ладе Калине" не уступила дорогу транспортному средству пользующемуся преимущественным правом проезда и допустила столкновение с автомобилем "ВАЗ-21140" под управлением 22-летнего молодого человека. 4-летний мальчик - пассажир "Калины" - получил травмы.

"Сами водители в аварии не пострадали", - добавили в полиции.