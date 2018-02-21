Следователи ищут свидетелей смерти школьника в пермской аварии

Следователи объявили о том, что ищут свидетелей смертельной аварии, в результате которой погиб 12-летний школьник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

"Учитывая экстренную эвакуацию пассажиров, возможно, следователи обладают данными не обо всех из них. Если вы пострадали в происшествии или хотите сообщить какую-либо информацию о случившемся, обратитесь в рабочее время по адресу Бульвар Гагарина, д. 55 или в любое время к дежурному следователю по адресу улица Героев Хасана, 53в. Либо в дежурную часть по телефону (342) 249-54-55 или номеру доверия: (342) 249-54-64", - сообщили в управлении.

Напомним, трагедия произошла около 7.00 20 февраля на перекрестке улиц Уинская – Макаренко в Перми. Автобус ехал по Макаренко в направлении Уинской. На круговом движении водитель не предоставил преимущество другому автобусу и столкнулся с ним. Погиб школьник, пассажир одной из машин. Возбуждены два дела: из-за нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, и оказания небезопасных услуг, ставшего причиной гибели мальчика.