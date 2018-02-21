"Радио СК" в Екатеринбурге прекратило вещание

В Екатеринбурге прекратила вещание одна из городских радиостанций - "Радио СК". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил ее программный директор Андрей Недосеков.

"Теперь уже можно. Радио СК в Екатеринбурге больше нет. Вещание прекращено. Последние 16 с половиной лет я просыпался, засыпал, психовал, радовался вместе с этим проектом. За это время мне посчастливилось поработать с множеством хороших людей, для многих из них Радио СК стало хорошей стартовой площадкой. Благодарю всех, кто вдохновлял, помогал, выручал, принимал участие, да и вообще... Еще услышимся!", - написал он на своей странице в Facebook.

На сайте радиостанции сказано, что "Радио СК" прекратило свою работу на 90,2 FM с 5 февраля 2018 года.