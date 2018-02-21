"Для меня это – шок". Борис Дубровский пообещал сделать "самые жесткие выводы" по делу об изнасилованиях в интернате

Губернатор Борис Дубровский пообещал сделать самые жесткие выводы из произошедшего в школе-интернате под Челябинском, где дети подвергались сексуальному насилию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Ситуация со школой-интернатом требует оценки, потому что не может оставлять равнодушным никого из здравомыслящих людей. Лично для меня это – шок, вопиющий случай, потому что таким проявлениям просто не должно быть места на территории Челябинской области. Дети на Южном Урале должны чувствовать себя в полной безопасности: на улице, в общественных местах, в учебных заведениях – везде. Да, сейчас работают правоохранительные органы, в компетенции которых, как и в бескомпромиссном желании добиться истины, не приходится сомневаться. Считаю, что оценки возможны только на основе фактов, которые установит следствие", - подчеркнул глава области.

Социальный блок областного правительства окажет максимальное содействие следствию и комиссии уполномоченного при президенте по правам ребенка в РФ.

"Необходимо также самостоятельно проанализировать, как настроена система контроля над такими учреждениями, насколько она объективна и достоверна, есть ли в ней изъяны. Безусловно, есть огромные вопросы к местным властям, в чьем ведении находится школа-интернат. И это вопрос не только к директору учреждения, но и к курирующему заместителю главы, да и главе, в целом. Я гарантирую по результатам следствия и внутренних оценок сделать самые жесткие выводы из произошедшего. При этом обращаюсь к гражданам: отнеситесь с пониманием к тому, что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети, поэтому прошу быть более сдержанными в своих высказываниях и оценках", - заявил губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит специалистов для проверки сиротских учреждений Челябинской области. Члены СПЧ взяли на контроль расследование уголовного дела.