"Для меня это – шок". Борис Дубровский пообещал сделать "самые жесткие выводы" по делу об изнасилованиях в интернате

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
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Кто еще на новенького? Что происходит с агитацией на федеральных каналах Общественность продолжают пугать Павлом Грудининым. Дмитрий Киселев на ВГТРК предрек развал КПРФ в случае, если Зюганов не отречется от директора "Совхоза имени Ленина". Собчак почувствовала потребность устроить единственное свое турне по регионам именно "красного пояса". Жириновский вместо агитации за себя агитирует против Грудинина. Ловким движением рук обязательный информационный жанр – обзор президентских выборов в СМИ – превратился в агитацию против одного кандидата.
21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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"Для меня это – шок". Борис Дубровский пообещал сделать "самые жесткие выводы" по делу об изнасилованиях в интернате
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дубровский борис александрович губернатор челябинской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Губернатор Борис Дубровский пообещал сделать самые жесткие выводы из произошедшего в школе-интернате под Челябинском, где дети подвергались сексуальному насилию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Ситуация со школой-интернатом требует оценки, потому что не может оставлять равнодушным никого из здравомыслящих людей. Лично для меня это – шок, вопиющий случай, потому что таким проявлениям просто не должно быть места на территории Челябинской области. Дети на Южном Урале должны чувствовать себя в полной безопасности: на улице, в общественных местах, в учебных заведениях – везде. Да, сейчас работают правоохранительные органы, в компетенции которых, как и в бескомпромиссном желании добиться истины, не приходится сомневаться. Считаю, что оценки возможны только на основе фактов, которые установит следствие", - подчеркнул глава области.

Социальный блок областного правительства окажет максимальное содействие следствию и комиссии уполномоченного при президенте по правам ребенка в РФ.

"Необходимо также самостоятельно проанализировать, как настроена система контроля над такими учреждениями, насколько она объективна и достоверна, есть ли в ней изъяны. Безусловно, есть огромные вопросы к местным властям, в чьем ведении находится школа-интернат. И это вопрос не только к директору учреждения, но и к курирующему заместителю главы, да и главе, в целом. Я гарантирую по результатам следствия и внутренних оценок сделать самые жесткие выводы из произошедшего. При этом обращаюсь к гражданам: отнеситесь с пониманием к тому, что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети, поэтому прошу быть более сдержанными в своих высказываниях и оценках", - заявил губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит специалистов для проверки сиротских учреждений Челябинской области. Члены СПЧ взяли на контроль расследование уголовного дела.

Другие новости по темам: педофил, изнасилование, детдом, воспитанники, уголовное дело, Борис Дубровский,
21.02.2018 07:53 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
09:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 16:28 Мск
Мизулина заявила, что руководству и сотрудникам детдома в Челябинске выдвинуто слишком мягкое обвинение

Ранее 20.02.2018 08:38 Мск
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Ранее 19.02.2018 11:06 Мск
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя








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"Для меня это – шок". Борис Дубровский пообещал сделать "самые жесткие выводы" по делу об изнасилованиях в интернате
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