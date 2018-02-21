"Самораскрытие и духовный рост!" Модель Никитчук стала членом Putin Team

Фотомодель из Екатеринбурга София Никитчук заявила в своем Instagram о вступлении в команду Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Теперь я являюсь частью Putin Team! Главные идеи движения напрямую совпадают с моими ценностями: самораскрытие, духовный рост, постоянное достижение целей и, конечно же, поддержка. На мой взгляд, одна из наших главных задач - это творить добро безвозмездно! И я искренне рада, что Владимир Владимирович объявил 2018 год - годом добровольца", - написала модель.

Напомним, что хоккеист Александр Овечкин объявил о создании Putin Team в начале ноября.