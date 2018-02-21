В Екатеринбурге устраняют коммунальную аварию на Уралмаше: без воды несколько девятиэтажек

В Екатеринбурге коммунальные службы устраняют последствия аварии на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Ильича.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в результате без холодной воды находятся четыре девятиэтажных жилых дома. Как уточнили в ведомстве, с 9 часов утра организован подвоз воды к домам.

В восстановлении задействованы аварийные бригады Горводопровода в составе шести человек и двух единиц техники. Как добавили в МЧС, основные ремонтные работы начнутся сегодня, 21 февраля, в 10 часов утра.