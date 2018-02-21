Собчак назвала спонсоров своей президентской компании

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты, раскрыла на пресс-конференции спонсоров своей предвыборной кампании – тех, кто согласился на огласку.

Сумм пожертвований Собчак не назвала, сообщив лишь, что сама внесла в свой избирательный фонд 19 млн руб. и планирует довести эту сумму до 40 млн руб. - максимально допустимая сумма собственных средств кандидата.

Среди спонсоров телеведущая назвала издателя американского журнала Inс. в России Владимира Палихату, петербургского предпринимателя-транспортника, гендиректора "Онего шипинга" Александра Рослякова и спонсора "Новой газеты", основателя Yota Devices Сергея Адоньева. "Без него, возможно, кампания бы не состоялась", – сказала Собчак об Адоньеве, одном из сооснователей мобильного оператора "Скартел".

Кроме того, спонсорами Собчак стали девелопер, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов, ювелир, основатель бренда Yana Яна Расковалова, бывший замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский и президент издательского дома ACMG, издатель российского Forbes Александр Федотов.

Собчак также пообещала продолжать добиваться снятия с выборов президента Владимира Путина, хотя Верховный суд уже отклонил ее иск.

Рассказала она и о сборе подписей в регионах: "Нам говорили, что нельзя создать сеть из 50 штабов так быстро. Но мы создали". Кроме того, телеведущая призвала президента участвовать в дебатах: "То, что Владимир Путин в них не участвует, – показатель того, что выборы не совсем честные <...> Если он презирает своих оппонентов, то зачем он вообще участвует в выборах?".

Обнародованный Собчак список спонсоров не дает представления об элитах, которые ее поддерживают, считает политолог Евгений Минченко. Среди них нет представителей крупного олигархического бизнеса, но при этом названы не все спонсоры, а скорее те, кто не очень зависит от государства и не побоялся засветиться, полагает эксперт, пишет газета "Ведомости".