Эрдоган прокомментировал обстрел ополченцев в Африне

Конвой "террористов" и "ополченцев-шиитов", поддерживающих сирийское правительство попытался въехать в Африн, но отступил после обстрела турецкой артиллерией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, во время разговора с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани он предупреждал, что боевикам придётся "заплатить высокую цену" в случае попытки прорваться в сирийский город.

"К сожалению, такие террористические организации принимают неверные решения, — цитирует Эрдогана РБК со ссылкой на Reuters. — Мы не можем такого допустить".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Анкара развернула против курдских группировок в Сирии операцию "Оливковая ветвь". Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии". В свою очередь, турецкая сторона заявила, что её действия направлены исключительно против террористов.

Ранее стало известно, что сирийская армия в Африне присоединилась к курдам, долгое время оказывавшим сопротивление турецким войскам и боевикам в одиночку.