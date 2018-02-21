Делегация КНДР отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане

Делегация КНДР в Пхёнчхане в последний момент отменила запланированную ранее встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

По словам главы аппарата американского вице-президента Ника Айерса, передаваемых РБК со ссылкой на Reuters, северокорейская сторона надеялась на то, что Пенс "смягчит своё послание, после которого они смогли бы продвигать пропаганду во время Олимпиады". Однако после того, как он осудил факты нарушения прав человека в КНДР и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, делегация "отказалась от встречи". Айерс также предположил, что северокорейская сторона, возможно, "никогда по-настоящему не была заинтересована" в переговорах.

В свою очередь, в Госдепе США заявили, что Пенс намеревался во время встречи с представителями КНДР вынудить Пхеньян "отказаться от своих баллистических ракет и ядерной программы".

"Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью", — цитирует РБК официального представителя ведомства Хизер Нойерт.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, до недавнего времени позиция официального Вашингтона заключалась в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем американская сторона согласится на переговоры. Позже тактика была сменена.

Так, в середине января вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном, подчеркнув при этом, что давление на Северную Корею будет продолжено и даже усилено.