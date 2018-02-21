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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
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21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.02.2018 05:28 Мск (07:28 Екб)
политика | За рубежом
Делегация КНДР отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане
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Северокорейская делегация в Южной Корее (2018) | Фото: www.koreaherald.com/

Делегация КНДР в Пхёнчхане в последний момент отменила запланированную ранее встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

По словам главы аппарата американского вице-президента Ника Айерса, передаваемых РБК со ссылкой на Reuters, северокорейская сторона надеялась на то, что Пенс "смягчит своё послание, после которого они смогли бы продвигать пропаганду во время Олимпиады". Однако после того, как он осудил факты нарушения прав человека в КНДР и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, делегация "отказалась от встречи". Айерс также предположил, что северокорейская сторона, возможно, "никогда по-настоящему не была заинтересована" в переговорах.

В свою очередь, в Госдепе США заявили, что Пенс намеревался во время встречи с представителями КНДР вынудить Пхеньян "отказаться от своих баллистических ракет и ядерной программы".

"Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью", — цитирует РБК официального представителя ведомства Хизер Нойерт.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, до недавнего времени позиция официального Вашингтона заключалась в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем американская сторона согласится на переговоры. Позже тактика была сменена.

Так, в середине января вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Пхеньяном, подчеркнув при этом, что давление на Северную Корею будет продолжено и даже усилено.

Другие новости по темам: КНДР, Пхёнчхан, США, Майк Пенс, Госдеп США
21.02.2018 05:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:28 Екб


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Делегация КНДР отменила встречу с Пенсом в Пхёнчхане
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