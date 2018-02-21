В Госдепе США рассказали о сорванных санкциями контрактах России

Благодаря новым американским санкциям Россия потеряла контракты с рядом стран на сумму более $3 млрд, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.



"Мы удовлетворены тем, что некоторые страны прекратили закупки некоторых российских товаров и материалов", — передаёт РБК её слова, сказанные на брифинге.

Она добавила, что Вашингтон предупредил страны по всему миру о законе, расширяющем антироссийские санкции, и предостерёг от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе американский министр финансов Стивен Мнучил заявил о продолжающейся активной работе над подготовкой ограничительных мер в отношении олигархов и руководства РФ.

Напомним также, 30 января Минфин США опубликовал "кремлёвский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.