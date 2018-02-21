Лукашевич: Закон о "реинтеграции" Донбасса противоречит духу и букве минских соглашений

Закон о "реинтеграции" Донбасса противоречит духу и букве минских соглашений, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об "оккупации Донбасса", которую он назвал реинтеграцией. Согласно закону, Киев не несёт никакой ответственности за происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые объявляются оккупированной территорией.

"Закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией Совбеза ООН", — передаёт слова Лукашевича в Twitter российское постпредство при ОБСЕ. Дипломат добавил, что данный закон закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и националистических радикалов.

#Лукашевич: закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ #ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов #Украина pic.twitter.com/GoeEGbh97W — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 20 февраля 2018 г.

Лукашевич также отметил, что подписание Порошенко закона о "реинтеграции" Донбасса является "логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины".