В Челябинске открылся региональный центр Президентской библиотеки

20 февраля состоялось открытие регионального центра Президентской библиотеки в Челябинске.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Президентской библиотеки, он разместился в Челябинской областной универсальной научной библиотеке. Взаимодействие между библиотеками началось около пяти лет назад, соглашение о сотрудничестве между правительством области и Президентской библиотекой было подписано в декабре прошлого года.

Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин в приветственном видеообращении подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить сетевой роли регионального центра – с одной стороны, остаётся актуальной задача интеграции информационных ресурсов, а с другой – важно оказывать содействие развитию местной информационно-библиотечной сети, в том числе школьной.

Президентская библиотека сегодня является крупнейшим в стране информационным, инновационным и культурным центром, общенациональным хранилищем материалов по истории России. Её фонд насчитывает более 600 тыс. единиц хранения, в том числе материалы по истории Челябинской области, с которыми можно ознакомиться на портале в коллекции "Челябинская область: страницы истории".

В подборке - цифровые копии исследований, очерков, архивных документов, статистических материалов, фотографий и звукозаписей, освещающих географический, демографический, социально-экономический, общественно-политический и другие аспекты истории области, преимущественно первой трети XX века.

Напомним, в настоящий момент на территории Челябинской области действует 14 удаленных электронных читальных залов с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.