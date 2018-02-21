BP: Россия будет господствовать на рынке нефти и газа до 2040 года

Россия будет удерживать мировое лидерство по экспорту первичных энергоресурсов до 2040 года.

Прогноз развития мировой энергетики опубликовала компания ВР. Как ожидается, к 2040 году доля годового экспорта США, которые являются крупнейшим потребителем газа и вторым по величине потребителем нефти, будет относительно небольшой в сравнении с объемами мировой торговли. Как считают в BP, к этому моменту экспорт нефти и газа из США составит 360 млн т — менее половины от ожидаемого объема экспорта этих углеводородов из России в 2040 году (780 млн т).

Из прогноза также следует, что к 2040 году Европа увеличит импорт газа, а это грозит еще большей зависимостью от энергоресурсов, поставляемых из России, — доля импорта российского газа увеличится с трети общего объема в 2016 году до почти половины в 2040-м, сообщает Lenta.ru.

Как сообщало Накануне.RU, зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что страны Европы столкнутся с газовым кризисом и резким повышением цен на "голубое топливо".