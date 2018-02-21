В России предложили создать противоастероидную ракету за $210 млрд

Человечеству необходимо всерьез готовиться к отражению атаки из космоса.

Об этом сообщил доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Он считает, что жителям Земли необходимо приступить к созданию противоастероидного оружия, так как падение на планету крупного астероида несет угрозу существованию человечества: "Перед опасностью исчезновения человека как биологического вида все наши геополитические, тем более мелкие противоречия выглядят дракой детей за игрушку в песочнице".

Для уничтожения астероидов эксперт предлагает направлять на них ракеты с самонаводящейся термоядерной боеголовкой. Сегодня ликвидировать опасное небесное тело можно на расстоянии не менее 240 тыс. км от Земли. При этом мощность боеголовки должна составлять 100-200 мегатонн. Сивков отмечает, что создание противоастероидной ракеты — "технически осуществимая вещь уже сегодня".

Сивков считает, что стоимость оружия "велика, но не настолько, чтобы совместными усилиями ее не сделать". "Грубые оценки показывают, что на это потребуется всего лишь 25-30% нынешнего американского военного бюджета. Сумма подъемная для мирового сообщества, тем более что выделять деньги потребуется не единовременно, а в течение семи-девяти лет", — говорит эксперт.

Военный бюджет США на 2018 финансовый год, утвержденный Дональдом Трампом, составляет $700 млрд, таким образом реализация инициативы Сивкова потребует привлечения $175-210 млрд. сообщает Lenta.ru.