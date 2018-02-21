Белый дом: Трамп ведет себя в отношении к России жестче Обамы

Глава Белого дома Дональд Трамп проводил жесткую линию в отношениях с Россией и планирует поступать так и в дальнейшем.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, "Трамп был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать". Таким образом, она опровергла предположения журналистов о том, что американский лидер был недостаточно жесток с Россией и не критиковал ее.

Пресс-секретарь отметила, что Трамп ведет себя в отношении Москвы гораздо жестче, чем его предшественник Барак Обама. "Он за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию", — сказала Сандерс.

Она считает, что Россия недовольна тем, что американский президент наладил экспорт энергоресурсов в Европу и "вооружил Украину", сообщает РИА "Новости".