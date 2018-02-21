Учитель музыки в Якутии насиловал школьников, в том числе - инвалидов

В Якутии арестован подозреваемый в преступлениях против половой неприкосновенности школьников и воспитанников реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, с 2015 по 2016 годы 59-летний мужчина в своей квартире совершал в отношении детей 2005, 2006, 2008, 2010 годов рождения насильственные действия сексуального характера.

По данному факту заведено уголовное дело. Учитель музыки работал в средней образовательной школе, а по совместительству - воспитателем реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Перми вынесен приговор 76-летнему шахматисту, который совращал свою 11-летнюю ученицу во время индивидуальных занятий по шахматам.