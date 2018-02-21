Госдеп заявил о гибели 100 мирных жителей в Гуте и призвал Россию отказаться от поддержки Асада

Жертвами ударов правительственных сил Сирии по району Восточная Гута под Дамаском за последние двое суток стали более 100 мирных жителей.

Такое заявление сделала представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Она призвала Москву прекратить поддержку президента Башара Асада, тактика которого, как она выразилась, приводит к гуманитарной катастрофе.

"Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще продолжает находиться небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к гибели более 100 гражданских лиц в течение 48 часов", — заявила представитель внешнеполитического ведомства США. "Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников", - отметила Нойерт.

Между тем, сирийский центр мониторинга прав человека в Лондоне приводит иные данные по жертвам налетов и обстрелов. По его данным, за последние двое суток в Восточной Гуте погибли, по меньшей мере, 210 мирных жителей. Как говорят в центре, во время обстрелов применялись как авиабомбы, так и ракеты, а также артиллерийские снаряды, сообщает РБК.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал опасения, что действия США в Сирии направлены на расчленение страны. По его словам, заявления США о том, что их единственной целью является противодействие ИГ (запрещена в РФ – прим.) и сохранение территориальной целостности Сирии, необходимо подтверждать конкретными делами.