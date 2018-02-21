Госдеп заявил о гибели 100 мирных жителей в Гуте и призвал Россию отказаться от поддержки Асада

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Тема дня
Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Кто еще на новенького? Что происходит с агитацией на федеральных каналах Общественность продолжают пугать Павлом Грудининым. Дмитрий Киселев на ВГТРК предрек развал КПРФ в случае, если Зюганов не отречется от директора "Совхоза имени Ленина". Собчак почувствовала потребность устроить единственное свое турне по регионам именно "красного пояса". Жириновский вместо агитации за себя агитирует против Грудинина. Ловким движением рук обязательный информационный жанр – обзор президентских выборов в СМИ – превратился в агитацию против одного кандидата.
21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Новости
21.02.2018 01:24 Мск (03:24 Екб)
политика | В России | За рубежом
Госдеп заявил о гибели 100 мирных жителей в Гуте и призвал Россию отказаться от поддержки Асада
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коллаж, Трамп, США, Сирия, Россия, Иран, Турция (2017) | Фото: Накануне.RU

Жертвами ударов правительственных сил Сирии по району Восточная Гута под Дамаском за последние двое суток стали более 100 мирных жителей.
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Такое заявление сделала представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Она призвала Москву прекратить поддержку президента Башара Асада, тактика которого, как она выразилась, приводит к гуманитарной катастрофе.

"Согласно сообщениям, поступающим к нам, авиаудары нацелены непосредственно на госпитали, где все еще продолжает находиться небольшая гражданская инфраструктура. Это привело к гибели более 100 гражданских лиц в течение 48 часов", — заявила представитель внешнеполитического ведомства США. "Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников", - отметила Нойерт.

Между тем, сирийский центр мониторинга прав человека в Лондоне приводит иные данные по жертвам налетов и обстрелов. По его данным, за последние двое суток в Восточной Гуте погибли, по меньшей мере, 210 мирных жителей. Как говорят в центре, во время обстрелов применялись как авиабомбы, так и ракеты, а также артиллерийские снаряды, сообщает РБК.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказал опасения, что действия США в Сирии направлены на расчленение страны. По его словам, заявления США о том, что их единственной целью является противодействие ИГ (запрещена в РФ – прим.) и сохранение территориальной целостности Сирии, необходимо подтверждать конкретными делами.



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21.02.2018 01:24 Мск | Денис Линов
03:24 Екб


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Госдеп заявил о гибели 100 мирных жителей в Гуте и призвал Россию отказаться от поддержки Асада
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