Евросоюз отменяет многомиллионный проект с Украиной по реконструкции КПП

Евросоюз прекращает проект модернизации пограничных с Украиной контрольно-пропускных пунктов.

На это было выделено около 30 млн евро. Как сообщил Reuters представитель ЕС, европейские специалисты пришли к выводу, что проекты невозможно завершить в срок. "Шесть проектов сейчас готовятся к закрытию, а неиспользованные деньги подлежат возврату", – отметил источник агентства.

Проекты модернизации КПП развалились после ошибок, задержек, перерасхода средств со стороны властей Украины, согласно данным внутренней переписке между администрацией Киева и Еврокомиссией.

Как сообщил один из европейских дипломатов, "есть определенная усталость от Украины. Люди недовольны отсутствием реформ, особенно антикоррупционных. Все заглохло". Однако он отметил, что Европа продолжит поддерживать страну, "ослабленную" после отсоединения Крыма и боевых действий на востоке.

Между тем, Государственная фискальная служба Украины уже прокомментировала сообщениях о прекращении Евросоюзом денежной поддержки инфраструктурных проектов на границе. Там заявили, что не обладают такой информацией, а "говорить о прекращении проектов и необходимости возврата средств преждевременно и некорректно", пишет газета "Взгляд".