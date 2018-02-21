Власти США обвинили зятя российского миллиардера во лжи ФБР

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование сообщений о связи окружения президента Дональда Трампа с Россией, обвинил юриста лондонской фирмы Skadden Алекса ван дер Цвана в даче ложных показаний ФБР.

Он является зятем российского миллиардера Германа Хана, который, как пишет The Washington Post, владеет долями в LetterOne Holdings, а также активами консорциума "Альфа-Групп". Хан занял 11-е место в списке 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes в 2017 году с состоянием в $9,3 млрд.

Юриста Алекса ван дер Цвана допрашивали по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Несмотря на то, что дело против них ведет спецпрокурор Мюллер, обвинение против Манафорта и Гейтса касается их работы на правительство Украины времен Виктора Януковича.

По версии обвинения, Ван дер Цван солгал следствию в ноябре 2017 года о своей работе на украинское правительство в 2012 году. Предположительно, сказал ФБР и команде спецпрокурора о том, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года, хотя на самом деле беседовал с ним об Украине в сентябре того же года. Также он удалил электронные письма, которые хотели изучить следователи. Гейтс сейчас меняет адвокатов, это "признак того, что он и сам может вести переговоры с прокурорами о возможном признании вины", сообщает РБК.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свою готовность дать показания спецпрокурору по российскому делу.