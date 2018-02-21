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21.02.2018
политика ;  | комментариев: 4
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Свердловское заксобрание не собирается менять закон о "гряземесах"
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парковка, крокодил (2013) | Фото:http://uralblog.pro

Свердловское заксобрание не будет менять закон "о гряземесах", даже несмотря на то, что суд требует его отменить.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 16 февраля этого года Свердловский областной суд удовлетворил административный иск автовладельца Игоря Белоусова об оспаривании ст.16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", предусматривающий штраф за парковку на объектах благоустройства.

Соответчиком по иску Белоусова выступало областное Законодательное собрание, поскольку этой истории предшествовало вступление в силу поправок в закон "Об административных правонарушениях", согласно которым предполагалось, что с 18 ноября 2017 г. в регионе можно будет штрафовать автомобилистов за стоянку на газонах и детских площадках. Размер санкций предусмотрели внушительный: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 5 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных и от 150 тыс. до 500 тыс. - для юридических лиц. Ожидалось, что штрафы станут эффективным способом борьбы с так называемыми "гряземесами".

Однако суд посчитал, что региональная власть не вправе регулировать нормы, предусмотренные федеральным законодательством, в данном случае - Кодексом об административной ответственности (несмотря на то, что законопроект об изменениях КоАП находится в Государственной думе, в плане законотворческой работы на ближайшее время он не значится).

В то же время, как пояснил Накануне.RU один из авторов "ноябрьской" поправки в статью 16 закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области", член комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам Михаил Зубарев, региональный законодатель не намерен переписывать "свой" закон.

"Когда разрабатывали законопроект, в рабочую группу входили не только депутаты, но и представители прокуратуры, а также все заинтересованные лица, - пояснил депутат. - На момент его принятия ни у кого замечаний к нашей компетенции [как субъекта РФ] не возникло. Прокуратура, Уральский институт регионального законодательства, государственное правовое управление Законодательного собрания подтвердили, что это наши полномочия. На сегодняшний день каких-либо предпосылок для внесения изменения в региональный закон об административных правонарушениях я не вижу".

По словам Зубарева, каких-либо претензий со стороны областного суда о нарушении заксобранием норм федерального законодательства (КоАП) в региональный парламент не поступало. Соответственно, вносить изменения в действующую редакцию закона "Об административных правонарушения" парламентарии не собираются.

"Кроме того, в статье 16 речь шла не о штрафе для автомобилистов, а о защите элементов благоустройства ["нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства", - цитата из закона], о том, что мы защищаем газоны и детские площадки, которым наносится ущерб механическими транспортными средствами", - подчеркнул депутат.

Напомним, поводом для иска автовладельца стал штраф, выписанный ему за парковку на газоне, хотя нарушение с его стороны якобы не было очевидным. Ранее Белоусов безрезультатно пытался обжаловать наказание в различных инстанциях, поэтому решил добиться аннулирования правовой нормы, что ему и удалось сделать. Впрочем, с 16 февраля у ответчика есть месяц на обжалование решения в Верховном суде РФ.

Другие новости по темам: Законодательное собрание, закон об административных правонарушениях, КоАП, суд, Игорь Белоусов, обжалование, Михаил Зубарев
21.02.2018 07:30 Мск | Екатеринбург | Андрей Яловец
09:30 Екб


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Свердловское заксобрание не собирается менять закон о "гряземесах"
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