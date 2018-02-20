Москва ждет от Вашингтона разъяснений относительно заявлений о полетах вертолетов в Афганистане, где базируются боевики

Российские власти ждут разъяснений от США и НАТО о полетах неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками ИГ* (организация, запрещенная в России) районы Афганистана, об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут "Известия".

"Мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, возникшие на основе публичных заявлений, которые делали руководители некоторых афганских провинций", - отметил глава российского МИД.

По словам Сергея Лаврова, Россия сегодня обеспокоена ростом влияния боевиков в Афганистане.

"У Москвы есть серьезные подозрения насчет того, как коалиция стран НАТО относится к этой угрозе", - добавил министр.