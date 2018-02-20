Армия Сирии присоединилась к курдам в Африне, об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

Отмечается, что курды долгое время оказывали сопротивление турецким войскам и боевикам в одиночку.

"Наши подразделения пригласили сирийское правительство и его армию, чтобы они выполнили свой долг по общей обороне и защите сирийской границы против этого грубого вторжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже во вторник, 20 февраля, в регион были направлены военные подразделения для того, чтобы занять позиции на границе.