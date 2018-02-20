Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об "оккупации Донбасса", которую он назвал реинтеграцией. Подписание транслировалось на его странице в Facebook.

"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на "оккупированном Донбассе", как это и предусмотрено нашими международными обязательствами", - сказал Порошенко.

Согласно закону, Украина не несет никакой ответственности за происходящее в ДНР и ЛНР, которые объявляются оккупированной территорией, в которой Россия якобы установила "оккупационную администрацию". Власти республик при этом названы нелегитимными.

Также Порошенко поручил до 1 апреля выполнить все процедуры по смене формата военной операции ВСУ в Донбассе.

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, его подписание будет "колоссальной ошибкой", направленной на слом Минских соглашений.