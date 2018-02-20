В Киеве под крики "Позор!" заплевали Гройсмана и Парубия

В центре Киеве заплевали премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и спикера Андрея Парубия, когда они пришли возложить цветы к памятнику "небесной сотне", т.е. погибшим во время вооруженного переворота в феврале 2014 года. Об этом написала в Facebook журналистка "24 канала" Леся Выговская.

Политиков люди встретили криком "Ганьба!" ("Позор!") и упреками, что спустя четыре года виновные так и не найдены.

"Противоречивые чувства - не думаю, что именно им в спину надо плевать. Точно видно, уровень нетерпимости к власти растет. И они это тоже хорошо понимают. По мимике на лицах видела, что понимают", - написала Выговская.

При этом она отметила, что президент страны Петр Порошенко предусмотрительно приехал с цветами рано утром, когда людей еще не было.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, только треть семей погибших украинских военных в Донбассе винят Россию.