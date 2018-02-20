"Единая Россия" выбрала фаворитов среди промышленников Урала

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Власть остановила падение доходов россиян. На бумаге В Росстате отчитались о том, что реальные доходы россиян перестали падать. Снижения не наблюдалось по итогам 2017 г. впервые за долгое время. Однако выяснилось, что ведомство "в целях сопоставимости данных" статистики вдруг исключило из базы сравнения с 2016 г. объем единовременной выплаты пенсионерам в начале января 2017 г., хотя этот показатель учитывался весь прошедший год. Если бы подход Росстата к оценке доходов не изменился, то годовое падение составило бы 5%.
20.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Дмитрий Пучков: Люди хотят видеть в кино подвиги, а оно у нас примитивное, как кирзовый сапог В Совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики состоялось обсуждение формирования в сфере культуры позитивного образа будущего страны. Большое внимание было уделено ситуации в отечественном кинематографе, многих удивляет, что на широком экране совсем нет фильмов про людей труда, аграриев, учителей и врачей, да хотя бы просто показывающих страну и ее прошлое без грязи. Своей оценкой качества современной кинопродукции в беседе с Накануне.RU поделился участник обсуждения –​​​​​​​ блогер и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
15.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Болдырев на Ямале: "Севера нельзя ставить на вульгарные рыночные рельсы" "Раньше мы на Севере от нечего делать шли в магазин и что-нибудь покупали. Здесь очень скучно же. Взял, пошел купил себе телевизор или еще какую штуку. Просто от нечего делать, — ностальгирует собеседник по безоблачным денькам. — Теперь зарплаты мизерные, я, работая в нефтянке, при всех северных надбавках и коэффициентах, получал 44 тыс. руб. при необходимых для содержания семьи 90 тыс. То есть я, работая, был за чертой бедности".
20.02.2018
политика ;
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"Единая Россия" выбрала фаворитов среди промышленников Урала
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Промышленный форум УрФО &quot;Локомотивы роста заводы развития&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге определили окружных финалистов партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста". На промышленном форуме предприятия УрФО в экспресс-режиме презентовали свои проекты по семи тематическим направлениях, лучшие - защитились перед федеральными чиновниками - замминистрами финансов и промышленности. Финалисты получили от партии обещание "политической поддержки" и билет нафедеральный форум, который состоится в городе Иваново, передает корреспондент Накануне.RU.

В "ЕР" партпроект считают "действенным политическим механизмом" по развитию промышленности, такое заявление на пленарном заседании форума Екатеринбурге сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, куратор проекта Денис Кравченко. Как стало понятно из других комментариев "единороссов", речь, прежде всего, идет о политическом сопровождении проекта. Так, секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что "партия должна выполнять функцию политического представителя промышленности. Быть политическим лоббистом". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со своей стороны добавил, что "без политической поддержки невозможно развивать экономику" в принципе. По словам Кравченко, поддержка может быть оказана в корректировке нормативной базы, при получении оценок федеральных министерств, в установлении прямых контактов с институтами развития.

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития"(2018)|Фото: Накануне.RU

В борьбе за политическую поддержку "ЕР" сошлись более 30 проектов из регионов УрФО. Победителем секции гражданской продукции повышенного спроса и проектирования новых рынков стал "Роскосмос" с неожиданным проектом по диверсификации своей работы - развития трамвайного производства на базе усть-катавской площадки.

В секции новых технологий и институциональных решений победу одержали проекты создания системы производства авиакомпонентов и отечественного двигателя на сжиженном природном газе.

Промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития", Андрей Турчак(2018)|Фото: Накануне.RU

Два победителя и в секции новых технологий для транспорта, энергетики и телекоммуникаций: накопители компании ТВЭЛ и робот "Канатоход", разработанный уральскими специалистами совместно с "Россетями".

промышленный форум УрФО "Локомотивы роста заводы развития", круглый стол(2018)|Фото: Накануне.RU

Уральский оптико-механический завод, предоставивший площадку для проведения форума, представил проект производства дифибрилятора массового спроса. Его признали лучшим в секции предприятий цифровой экономики.

Среди предприятий ядерного кластера Урала эксперты выделили проект создания отечественного гамма-аппарата Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, который реализуется совместно с ПО "Маяк".

В финал вышли образовательные проекты для промышленного развития и проект "Титановой долины".

"Проект-финалисты будут представлены руководству партии и председателю Правительства РФ на финальном форуме, который пройдет в Иваново. Уже сейчас большая проектная поддержка оказана, намечены встречи и переговоры. Мы ожидаем , что о проектах-финалистах будет сообщено в Иваново на федеральном форуме", - рассказал Кравченко.

Другие новости по темам: локомотивы роста, индустрии будущего, Турчак, Единая Россия,
20.02.2018 16:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:30 Екб


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"Единая Россия" выбрала фаворитов среди промышленников Урала
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