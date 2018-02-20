"Единая Россия" выбрала фаворитов среди промышленников Урала

В Екатеринбурге определили окружных финалистов партийного проекта "Единой России" "Локомотивы роста". На промышленном форуме предприятия УрФО в экспресс-режиме презентовали свои проекты по семи тематическим направлениях, лучшие - защитились перед федеральными чиновниками - замминистрами финансов и промышленности. Финалисты получили от партии обещание "политической поддержки" и билет нафедеральный форум, который состоится в городе Иваново, передает корреспондент Накануне.RU.

В "ЕР" партпроект считают "действенным политическим механизмом" по развитию промышленности, такое заявление на пленарном заседании форума Екатеринбурге сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, куратор проекта Денис Кравченко. Как стало понятно из других комментариев "единороссов", речь, прежде всего, идет о политическом сопровождении проекта. Так, секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что "партия должна выполнять функцию политического представителя промышленности. Быть политическим лоббистом". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со своей стороны добавил, что "без политической поддержки невозможно развивать экономику" в принципе. По словам Кравченко, поддержка может быть оказана в корректировке нормативной базы, при получении оценок федеральных министерств, в установлении прямых контактов с институтами развития.

В борьбе за политическую поддержку "ЕР" сошлись более 30 проектов из регионов УрФО. Победителем секции гражданской продукции повышенного спроса и проектирования новых рынков стал "Роскосмос" с неожиданным проектом по диверсификации своей работы - развития трамвайного производства на базе усть-катавской площадки.

В секции новых технологий и институциональных решений победу одержали проекты создания системы производства авиакомпонентов и отечественного двигателя на сжиженном природном газе.

Два победителя и в секции новых технологий для транспорта, энергетики и телекоммуникаций: накопители компании ТВЭЛ и робот "Канатоход", разработанный уральскими специалистами совместно с "Россетями".

Уральский оптико-механический завод, предоставивший площадку для проведения форума, представил проект производства дифибрилятора массового спроса. Его признали лучшим в секции предприятий цифровой экономики.

Среди предприятий ядерного кластера Урала эксперты выделили проект создания отечественного гамма-аппарата Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, который реализуется совместно с ПО "Маяк".

В финал вышли образовательные проекты для промышленного развития и проект "Титановой долины".

"Проект-финалисты будут представлены руководству партии и председателю Правительства РФ на финальном форуме, который пройдет в Иваново. Уже сейчас большая проектная поддержка оказана, намечены встречи и переговоры. Мы ожидаем , что о проектах-финалистах будет сообщено в Иваново на федеральном форуме", - рассказал Кравченко.