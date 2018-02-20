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20.02.2018
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Елена Мизулина: Обвинение, которое предъявлено руководству и сотрудникам детского дома в Челябинске, очень мягкое
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мизулина елена борисовна депутат государственной думы рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Сенатор Елена Мизулина считает очень мягким обвинение, предъявленное руководству и сотрудникам детского дома в Челябинске, где дети подвергались сексуальному насилию, сообщили накануне в пресс-службе члена Совета Федерации.
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По словам сенатора, информация, которой она располагает, поступает исключительно из СМИ. Поэтому более точные выводы можно будет сделать, когда будет проведено расследование.

"Исходя из той информации, которая есть на сегодняшний день, относительно того, что произошло с детьми, я полагаю, обвинение, которое предъявлено руководству и сотрудникам детского дома в Челябинске, очень мягкое. Считаю, что ими совершены преступления более тяжкие. Речь даже должна идти о совокупности преступлений, таких как: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 127.1 УК РФ, наказание до 15 лет лишения свободы), вовлечение детей в занятие проституцией (статья 240 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы), организация занятия проституцией (статья 241 УК РФ). В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц. Один человек или двое, по поступающей информации, забирали детей для совершения с ними развратных и насильственных действий (статья 132, часть 4 УК РФ, наказание до 20 лет лишения свободы). И если будет доказано, что насильственные действия совершали и работники детского дома, то им будет вменяться еще и эта статья", - отметила Елена Мизулина.

21 февраля сенатор проведет очередное заседание рабочей группы СФ по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, где обсудят ситуацию в детдоме. Рабочая группа возьмет на контроль расследование уголовного дела в Челябинске.

Мизулина предлагает внести ряд существенных изменений в российское законодательство по ужесточению наказания для педофилов. В частности, предлагается рассмотреть вопрос о пожизненном наказании для педофилов.

"Необходимо решать вопрос о введении пожизненных сроков для педофилов, совершивших преступления сексуального характера в отношении малолетних детей, отмене сроков давности за все преступления педофилов, ужесточении ответственности за преступления педофилов в отношении детей в интернете, введении постоянного административного надзора за педофилами, отбывшими наказание", - подчеркнула она.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в один из детдомов в Челябинской области приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. По уголовному делу признаны потерпевшими 7 несовершеннолетних детей. Кроме того, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту не надлежащего исполнения должностными лицами органов социальной защиты служебных обязанностей.

В настоящий момент с руководителем детского дома расторгнут трудовой договор, а четыре сотрудника учреждения на период проведения следственных действий отстранены от работы.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит специалистов для проверки сиротских учреждений Челябинской области. Члены СПЧ взяли на контроль расследование уголовного дела.

Другие новости по темам: педофил, изнасилование, детдом, воспитанники, Елена Мизулина,
20.02.2018 16:28 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 08:38 Мск
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Ранее 19.02.2018 11:06 Мск
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя








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Елена Мизулина: Обвинение, которое предъявлено руководству и сотрудникам детского дома в Челябинске, очень мягкое
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